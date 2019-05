calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ilsi gioca tutto nel match di campionato contro la Fiorentina, ladi Prandelli non potrà permettersi un passo falso altrimenti sarà retrocessione. Allenamento di rifinitura per lasotto gli occhi attenti di Enrico, il presidente ha pranzato con Cesare Prandelli e poi si è intrattenuto con i suoi dirigenti ed in seguito ha parlatoper 15 minuti, in seguito è ripartito senza rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo è arrivata ladei, sono andati esauriti i biglietti tanto che si sta valutando l’ipotesi dirgare la zona riservata aini che al momento saranno in circa 2500. Out Sturaro, Hiljemark e Favilli oltre che Mazzitelli, Lazovic e Lerager. Probabili formazioni Serie A, 38^ giornata: dubbi Ronaldo e Pavoletti, Icardi favorito su Lautaro CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio ...

CalcioWeb : #Genoa, discorso di #Preziosi alla squadra: grande risposta dei tifosi rossoblu - Ale_Scofield : @dydsix @cantafio88 @AlessioSkriniar Questo è un assioma. Non devi spiegarlo a me che 'prima di tutto' è un discors… -