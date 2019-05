Forgione | “Sembra che una proposta sia arrivata davvero | ecco i nomi dei possibili

forzazzurri

(Di venerdì 24 maggio 2019) Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riguardanti l'interesse di un acquirente disposto ad investire 900 milioni per acquistare la società. A tal proposito il giornalista Angelo, attraverso la propria pagina Facebook, ha rivelato duedell'acquirente misterioso di De Laurentiis. Entrambi sarebbero americani: si tratta di Rocco Commisso, già presidente dei New York Cosmos, e Joey Saputo, che pare si fosse interessato al Napoli prima di acquistare il Bologna.