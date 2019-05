Davanti a Downing Street getta la spugna | May annuncia dimissioni per il 7 giugno

Davanti a Downing Street getta la spugna - May annuncia le dimissioni per il 7 giugno. “Rimpianto per non aver concluso la Brexit” : Non sono noti al pubblico gli exit poll delle elezioni europee nel Regno Unito, ma di fronte a quello che prevedibilmente è il crollo del partito conservatore, la prima ministra Theresa May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno da leader del partito - e quindi da capo del governo poiché in UK è il leader del partito di maggioranza a guidare l'esecutivo. Un discorso commosso quello di May che dopo mesi di strenua, testarda resistenza ...

