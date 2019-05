Chiellini | ' Sono convinto che arriverà un grande tecnico e la Juve continuerà a vincere'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) La stagione calcistica è ormai al tramonto, per lantus è ora di programmare il futuro. In primo luogo dovrà ingaggiare un nuovo allenatore e nel contempo sta cercando qualche rinforzo, soprattutto in difesa. A parlare di questi temi e del suo futuro immediato e prossimo è Giorgionell'intervista rilasciata a Tuttosport. Sul futuroIl difensore inizia la sua testimonianza dicendo che la scelta di Allegri di lasciare lantus in questo momento è quella giusta perché si è congedato da vincitore, acclamato da tutti. Si è concluso un ciclo difficilmente ripetibile. L'empatia tra Max e lantus è talmente forte che un giorno non esclude un suo ritorno. Il rapporto tra allenatore e giocatori è distima, per cui le voci che vedevano attriti tra le partiinfondate. Pur acclamando il livornese,è consapevole del fatto che lo spogliatoio avesse ...

