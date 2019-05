Rimborsi per i rinnovi ogni 28 giorni? Spetta a voi scegliere | ecco le proposte

Arrivano i Rimborsi per le bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...

Internazionali d’Italia - le indicazioni per il pubblico : biglietti - Rimborsi ed il “super giovedì” : Internazionali d’Italia, la sessione odierna è stata completamente cancellata, domani verranno recuperate le gare in una giornata ricchissima “L’odierna sessione di gioco è stata definitivamente annullata dai Supervisor Atp e Wta. Verrà recuperata domani, giovedi 16 maggio, con inizio alle ore 10.00 e comprenderà fra l’altro due incontri sul Centrale e due sul Grand Stand. I detentori di biglietti validi per la giornata di ...

Risparmio tradito - ecco le regole per incassare i Rimborsi : Il provvedimento attuativo del fondo da 1,5 miliardi per il rimborso dei risparmiatori colpiti da crack bancari, firmato dal ministro Tria, allarga al massimo gli automatismi nel doppio binario creato dal ministero dell’Economia in accordo con l’Unione europea...

Rimborsi per i Samsung Galaxy Fold non venduti - le cose andranno davvero per le lunghe? : Immobilismo totale per la prossima uscita del Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole protagonista di uno stop alle vendite alla vigilia della sua commercializzazione negli Stati Uniti ma anche in Europa e dunque in Italia. Sulle spedizione degli innovativi device, il produttore si era detto pronto a dare nuove notizie nelle prossime settimane e questo (oramai) all'incirca 15 giorni fa. Da allora nulla è successo, anzi, le ultime missive ...

TIM ora consente di richiedere Rimborsi per i servizi a pagamento : ecco come fare : Le SIM TIM sono abilitate alla fruizione a pagamento dei servizi a valore aggiunto ma in qualunque momento è possibile richiedere il blocco o lo sblocco L'articolo TIM ora consente di richiedere rimborsi per i servizi a pagamento: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Tagli ai Rimborsi sulle accise dei carburanti : 'Sarebbe un colpo mortale per l'autotrasporto' : "L'economia italiana per ripartire deve seguire strade precise. Il problema è che vanno in direzione opposta ad alcune scelte che potrebbero essere invece prese dal governo'.Ad affermarlo, in un articolo ...

Gabriella Carlucci condannata per i Rimborsi d'oro a Margherita di Savoia : Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice tv e attrice Milly e dal marzo 2010 all'ottobre 2012 sindaca della cittadina pugliese di Margherita di Savoia, adesso è stata...

Dl crescita - ok ai Rimborsi ai truffati dalle banche : raddoppia la soglia di patrimonio per quelli automatici : Il principale punto di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle nel consiglio dei ministri di martedì sera è stata, come annunciato, la norma Salva Roma che è stata solo “parzialmente approvata”, come spiegato dai due partiti all’uscita dall’incontro di Palazzo Chigi. Ma tra le altre misure approvate, che nelle intenzioni dovrebbero spingere la crescita quasi ferma, spiccano i rimborsi per i risparmiatori truffati dalle ...

Caro Governo - adesso si faccia sul serio per i Rimborsi ai risparmatori traditi dalle banche : Consumatori, risparmiatori, Di Maio, Salvini, crac, banche, default, Giuseppe Conte, Governo, crescita, rimborsi

Banche : Conte - nel decreto crescita le norme per i Rimborsi rapidi ai truffati : "Il mio governo, per ristabilire giustizia, è intervenuto a tutela dei risparmiatori e provveduto a stanziare 1,5 miliardi di euro nel prossimo triennio. Voglio rassicurare tutti i risparmiatori interessati che le norme che abbiamo predisposto consentiranno la liquidazione diretta e comunque rapida degli indennizzi a tutti i risparmiatori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla cerimonia di consegna dei premi "Donato ...

Rimborsi per bootloop del Nexus 6P : fino a 400 dollari negli USA : Non si possono dimenticare i problemi di bootloop che ha fatto vittime migliaia di Nexus 6P, e per cui era stata avviata una class-action dedicata negli USA da parte di tutti coloro che avevano sfortunatamente avuto a che fare con situazioni spiacevoli di questo tipo. Google e Huawei hanno deciso di patteggiare, promettendo dei Rimborsi fino a 400 dollari per chi è rimasto coinvolto, e non, in simili episodi. Il giudice deve ancora ratificare ...