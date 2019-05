L'oroscopo di domani 23 maggio : Bilancia smaniosa - Pesci intuitivo : L'oroscopo di giovedì propone varie possibilità per raggiungere la serenità e la fortuna tanto desiderate. Le previsioni astrologiche seguenti analizzano queste sensazioni, approfondendo il destino di ciascun segno zodiacale. Se la Bilancia vorrà fare di più, i Pesci avranno brillanti intuizioni. Sensazioni e opportunità nelL'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: non siate indecisi sul lavoro e non lasciatevi prendere da una certa ...

L'oroscopo del giorno 24 maggio da Bilancia a Pesci : nuovi amori per gli Acquario : L'oroscopo del giorno venerdì 24 maggio 2019 è pronto a regalare emozioni o saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza quest'oggi la quarta giornata della corrente settimana, come al solito messa sotto analisi nei riguardi dei settori relativi all'amore e al lavoro. A soddisfare la nostra curiosità pertanto, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 22 maggio : Capricorno insicuro - Pesci grintoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì elargisce delle dritte utili per migliorare i rapporti sentimentali. Le previsioni astrali seguenti approfondiranno le relazioni a due mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna vi disturba alquanto dal domicilio del Capricorno, poiché approfondisce alcune emozioni da voi celate. Potreste passare da un'eccessiva gelosia ...

Oroscopo del giorno 22 maggio da Bilancia a Pesci : stress per lo Scorpione : L'Oroscopo del giorno mercoledì 22 maggio 2019 è pronto a rilasciare le nuove predizioni. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco è l'Astrologia. A fare la differenza pertanto, la presenza della Luna in Capricorno avvenuta alle ore 09:56 della tarda mattinata di martedì 21. Allora, pronti a scoprire la classifica stelline e le previsioni di ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 21 maggio : Vergine apatica - Pesci timoroso : Le stelle puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità amorose di ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrologiche di martedì. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: molto sicuri di voi stessi, andrete incontro all'amore quasi con prepotenza. Poi vi renderete conto che dovrete ridimensionare le vostre pretese, moderare la rabbia ed essere più prudenti in ...

L'oroscopo del giorno 22 maggio : Pesci confuso - Acquario impegnato : Le previsioni degli astri di mercoledì 22 maggio prevedono una grande giornata per il Leone, mentre il Cancro avrà nuova linfa in amore. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Sole è in ottimo aspetto per voi e vi regalerà una giornata abbastanza tranquilla. Se avete qualche problema lavorativo da sistemare questo è il momento più adatto. Toro: Luna e Marte vi porteranno diversi pensieri in ...

L'oroscopo del giorno 20 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : amore - Sagittario 'vola' : L'oroscopo del giorno lunedì 20 maggio 2019 riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto analisi quest'oggi, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere tra questi ultimi, quali sono i segni più fortunati del momento? Certamente, come sempre, a fare la differenza tra i ...

Oroscopo giugno - Pesci : attenzione allo stress lavorativo : Per voi nativi del segno dei Pesci sembra che ogni cosa vi remi contro: tutto vi sembra pesante e faticoso, e l'aiuto che dovreste ricevere spesso e volentieri non arriva. A giugno la situazione potrebbe rimanere stabile, ma almeno sarete in grado di affrontare ogni cosa con la giusta positività senza lasciarvi andare allo sconforto così facilmente come ora. Ci saranno degli impegni da superare, e proprio per questo motivo dovrete tenere ...

L'oroscopo settimanale fino al 26 maggio : Pesci romantico - Leone deluso : L'oroscopo settimanale approfondisce le sensazioni amorose e le opportunità lavorative con precisione e magia. Puntando sui transiti planetari favorevoli, le previsioni astrali della settimana diventano intense e promettenti. Astri e oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Giove e Luna in sinergia a inizio settimana, approfondiscono le vostre sensazioni, producendo benessere. Simpatici e gioviali, otterrete successo in ambito ...

Oroscopo 18 maggio : soddisfazioni lavorative per Pesci : Le previsioni e l'Oroscopo del 18 maggio 2019 analizzano i cambiamenti astrologici dei dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Previsioni 18 maggio: la giornata Ariete: questo fine settimana parte in modo positivo per l'amore. Se volete sentire qualche emozione in più, sfruttate al massimo questo giorno con la persona amata. Nel lavoro, se svolgete un'attività part time che si ...

L'oroscopo dal 20 al 26 maggio : Pesci tra i migliori della settimana : L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio 2019 è pronto a dare lustro a previsioni, voti e classifica interessante i prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di scoprire come sarà l'Astrologia nei confronti del vostro segno zodiacale? A tenere alta l'attenzione come di consueto, il risultato delle analisi astrali, quest'oggi applicate agli ultimi sei segni, ovviamente valutati in base alla bontà delle proprie effemeridi. In questo caso ...

Pescia - anziano condannato a 4 anni : abusò di un bimbo di 8 anni : La madre del piccolo affidava spesso il bambino ad una coppia di vicini anziani, quando doveva assentarsi da casa. L'orco attendeva che la moglie lasciasse l'abitazione per abusare sessualmente del piccolo Federico Garau ? Luoghi: Pescia

Pesci : “Non sopporto quando qualcuno mi dice che dovrei abbandonare il guscio in cui mi sento al sicuro”, scrive la blogger Rosespell, dei Pesci. “Io non ho un guscio, le mie insicurezze si annidano ovunque”. Ho una buona notizia per Rosespell... Leggi

Oroscopo del giorno 18 maggio : Leone in recupero - Vergine altalenate - Pesci sereno : Le previsioni degli astri per sabato 18 maggio prevedono una giornata di tensione per Gemelli, mentre l'umore della Vergine sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in quest'ultimo periodo siete molto agitati e avete bisogno di maggiore prudenza per affrontare le giornate che verranno. Ultimamente ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno stravolto i vostri equilibri. Cercate ...