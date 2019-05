Oltre 1600 auto intestate a sei persone, usate per furti e rapine in tutta Europa (Di giovedì 23 maggio 2019) Oltre al sequestro delle 1600 autovetture, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, il blitz delle forze di polizia europee, coordinate dall'Europol, ha portato anche all'arresto di diversi esponenti del sodalizio criminale. I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare. È quanto ha portato alla luce una complessa indagine dell'Europol che ha coinvolto le polizie di ben nove paesi del vecchio continente Oltre all'Italia: Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia.



