News Uomini e Donne | Alessio deluso da Angela? “Mi sento preso in giro”

News Uomini e Donne : Giulia chi sceglierà? Parla Flavio Barattucci : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne verso la scelta: Flavio Barattucci dice la sua Ieri l’autrice storica del Trono Classico di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha rivelato che le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià andranno in onda per la prima volta in diretta Mercoledì 29, Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio. Ma chi sceglierà Giulia Cavaglià tra Giulio Raselli e Manuel Galiano? In effetti i fan del popolare dating show ...

Uomini e Donne News - Fabrizio un fiume in piena : retroscena su Angela : Uomini e Donne News, Fabrizio Baldassare è un fiume in piena su Angela Nasti: retroscena inediti Non si dà pace Fabrizio Baldassarre, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che è stato scaricato dalla tronista Angela Nasti un paio di settimane fa. A tormentare il ragazzo l’atteggiamento di Angela e i ‘non motivi’, almeno secondo lui, […] L'articolo Uomini e Donne News, Fabrizio un fiume in piena: retroscena su Angela ...

Uomini e Donne News - Andrea Zelletta in ansia prima della scelta : “Non me l’aspettavo” : Uomini e Donne, finite le riprese in villa: le prime parole di Andrea Zelletta ad una settimana della scelta Tra sette giorni esatti, ovvero lunedì 27 maggio 2019, negli studi Elios di Uomini e Donne verrà registrata la scelta di Andrea Zelletta. Chi sceglierà il tronista pugliese tra Klaudia e Natalia? Ebbene, dovremmo aspettare ancora […] L'articolo Uomini e Donne news, Andrea Zelletta in ansia prima della scelta: “Non me ...

Uomini e Donne - News Antonio Moriconi : la battuta su Teresa Langella che spiazza : Antonio Moriconi, le novità dopo la scelta di Teresa a Uomini e Donne Le news su Uomini e Donne questa volta hanno come protagonista un corteggiatore amatissimo, Antonio Moriconi, che abbiamo conosciuto tutti durante il trono di Teresa Langella e che – come senz’altro ricorderete – è arrivato fino alla fine assieme ad Andrea Dal […] L'articolo Uomini e Donne, news Antonio Moriconi: la battuta su Teresa Langella che ...

Uomini e Donne News - Muriel sorprende : “Mi hanno dato tante mazzate!” : Muriel Uomini e Donne: la confessione della corteggiatrice di Andrea Zelletta Muriel ha fatto una confessione inaspettata durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Sa sempre come far parlare di sé, questa corteggiatrice di Andrea Zelletta: è certamente tra quelle che smuovono maggiormente le acque e, anche se non dovesse essere la sua scelta, sicuramente […] L'articolo Uomini e Donne news, Muriel sorprende: “Mi hanno ...

Uomini e Donne : cosa é successo tra Pamela e Stefano dopo la puntata? Leggi le News sulla coppia : Pamela Barretta e Stefano Torrese sono stati, loro malgrado, protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Over (sia di quelle andate in onda che di quelle registrate). Quello che è successo, ormai, lo sappiamo... L'articolo Uomini e Donne: cosa é successo tra Pamela e Stefano dopo la puntata? Leggi le news sulla coppia proviene da Gossip, news, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne News : Pamela e Stefano hanno fatto pace? Spuntano le fedi : Uomini e Donne: Pamela e Stefano del Trono Over sono ritornati insieme? Dopo le liti in trasmissione Spuntano le fedi Pamela Barretta e Stefano Torrese sono stati, loro malgrado, protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Over (sia di quelle andate in onda che di quelle registrate). Quello che è successo, ormai, lo sappiamo tutti […] L'articolo Uomini e Donne news: Pamela e Stefano hanno fatto pace? Spuntano le fedi proviene da ...

Uomini e Donne News - Valentina Dallari anoressia : “Chiedo scusa per…” : Valentina Dallari di Uomini e Donne torna a parlare dell’anoressia: “Mai mollare” Valentina Dallari è stata tronista di Uomini e Donne alcuni anni fa. Tuttavia in questo ultimo anno la ragazza ha fatto molto parlare anche per un’altra ragione. Quale? L’anoressia. Un problema che ha affrontato immediatamente, andando in una clinica specializzata per curarsi. Comunque sia ormai Valentina Dallari ne è uscita, e a ...

Uomini e donne News : Andrea Cerioli scrive una canzone per la mamma : Uomini e donne, Andrea Cerioli canta l’amore per sua madre Da tempo stava lavorando a questo nuovo progetto: finalmente, in occasione della festa della mamma, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne, ha pubblicato su YouTube il video della sua prima canzone dedicata alla madre Luana, morta prematuramente cinque anni fa. Scritta da Andrea Cerioli, […] L'articolo Uomini e donne news: Andrea Cerioli scrive una canzone per la mamma ...

Uomini e Donne News - la verità sull’amicizia tra Irene e Claudia : “Ci siamo allontanate” : Uomini e Donne, tutta la verità sull’amicizia tra Irene e Claudia: “Ci siamo allontanate” Capita spesso che a Uomini e Donne nascano delle amicizie (e non solo amori). Corteggiatrici e corteggiatori, passando così tanto tempo insieme e confrontandosi sui loro percorsi, finiscono con legare molto tra di loro. È successo in passato tra Giordano Mazzocchi […] L'articolo Uomini e Donne news, la verità sull’amicizia tra ...

Uomini e Donne News : Sonia Lorenzini racconta l’amore con Federico : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è felice con Federico Piccinato Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini la quale, dopo aver scelto Emanuele Mauti durante il trono di Uomini e Donne, ha ritrovato la serenità tra le braccia del suo ex corteggiatore. In una lunga intervista rilasciata al magazine […] L'articolo Uomini e Donne news: Sonia Lorenzini racconta l’amore con Federico proviene da ...

Uomini e Donne News - Giulia tra Manuel e Giulio : la Cavaglià si svela : news Uomini e Donne, la scelta di Giulia Cavaglià: Manuel o Giulio? La tronista si svela Nella nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, Giulia Cavaglià rivela quali sono ad oggi le sue emozioni e impressioni riguardo alla scelta. La bellissima tronista è infatti arrivata quasi al termine della sua avventura all’interno dello studio […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia tra Manuel e Giulio: la Cavaglià si svela ...

Uomini e Donne News - Ludovica Valli e la polemica sul naso rifatto : “Mai negato il filler” : Ludovica Valli di Uomini e Donne replica alle critiche: naso rifatto? “Non ho mai negato il filler ma…” Instagram è un posto spesso affollato da gente piena di risentimento e in vena di fare polemica. Questo lo sa bene Ludovica Valli che, nelle ultime ore, si è dovuta difendere dall’ennesima critica riguardante il suo aspetto […] L'articolo Uomini e Donne news, Ludovica Valli e la polemica sul naso rifatto: ...

Uomini e Donne News - Flavio : “Andrea giudica cose che non lo riguardano” : Uomini e Donne news: Flavio risponde ad alcune domande su Instagram Nella puntata pomeridiana di ieri del Trono Classico abbiamo assistito all’abbandono di Flavio, corteggiatore di Giulia. Il bello e misterioso ragazzo dagli occhi azzurri ha lasciato il programma senza neanche presentarsi e salutare la tronista per la quale aveva deciso di scendere le scale […] L'articolo Uomini e Donne news, Flavio: “Andrea giudica cose che ...