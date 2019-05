MotoGP 19 - prova

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia 2019 : “Ho compiuto un passo in avanti - provato una nuova ergonomia” : Jorge Lorenzo sembra essere risorto dalle sue stesse ceneri in occasione delle prove libere del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha incominciato la stagione in sordina, il cambio di scuderia lo ha messo in crisi e ha faticato a prendere le misure alla nuova Honda ma pian piano il 32enne sembra avere trovato la giusta confidenza con la moto giapponese. I primi risultati concreti si sono visti proprio durante questo ...

Valentino Rossi MotoGP GP Francia 2019 : “Io punto sempre a vincere. E’ difficile ma io voglio provarci fino alla fine” : Sono quasi due stagioni dall’ultima vittoria. Nell’Università del Motociclismo di Assen, Valentino Rossi si regalò l’ultima perla, portando il computo dei successi a 115. Ma il campione di Tavullia non è solito guardare al passato. Lui ama ancora troppo correre e quindi l’obiettivo del decimo titolo iridato in carriera è sempre lì in testa all’elenco delle priorità. Per centrare un target così prestigioso, però, ...

MotoGP - le rivelazioni di Rins : “tante le novità provate a Jerez - abbiamo trovato buone soluzioni” : Il pilota spagnolo ha parlato della prossima gara in Francia, sottolineando la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Suzuki Grande avvio di stagione per Alex Rins, il pilota spagnolo continua a stupire in sella alla sua Suzuki alzando l’asticella di settimana in settimana. Lapresse Ottenuto il primo successo in Texas, il rider iberico non ha nessuna voglia di fermarsi, continuando a martellare per rimanere nelle prime ...

Formula 1 - Max Verstappen senza freni : “penso al titolo mondiale. Futuro? Vorrei provare la… MotoGP” : Il pilota della Red Bull ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro, ammettendo anche di voler provare un domani la MotoGp Terzo posto in classifica alle spalle delle due Mercedes, Max Verstappen ha cominciato alla grande la sua stagione mettendosi alle spalle le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota olandese è ormai quasi un veterano in Formula 1, considerando le tre stagioni già alle spalle ...

MotoGP – Test Jerez - Valentino Rossi criptico : “provato qualcosa che non cambierà le nostre vite - ma…” : Il Dottore ha parlato al termine dei Test di Jerez, sottolineando come la Yamaha abbia Testato alcune componenti che potrebbero migliorare il pacchetto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di ...

MotoGP - Test Jerez de la Frontera – Dovizioso spiega : “da ora vietato sbagliare. Oggi assetti estremi - niente di grosso da provare” : Andrea Dovizioso chiude all’11° posto il lunedì dei Test di Jerez: il pilota Ducati ammette di non aver avuto grosse novità da provare La gara di Jerez ha lasciato l’amaro in bocca in casa Ducati, con Dovizioso e Petrucci finiti ai piedi del podio, dopo aver ottenuto buoni risultati per tutto il weekend. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo i Test del lunedì sul tracciato spagnolo, Andrea Dovizioso ha spiegato di non ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP – Scivolone amaro e goffo per Marquez : Marc prova a risalire sulla moto ma… cade ancora [VIDEO] : Marc Marquez cade… due volte in Texas: il tentativo di ritornare in pista termina con un goffo tonfo Gp di Austin amaro per il Capitan America della motoGp: dopo sei anni di dominio consecutivo sulla pista del Texas, Marc Marquez non si è potuto confermare oggi re delle Americhe. Una scivolata alla curva 12 ha mandato ko Marc Marquez, che si è dovuto ritirare a testa bassa ai box Honda. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha ...

MotoGP - GP Stati Uniti 2019 : Marc Marquez vuole il settimo sigillo in Texas - Rossi ci prova : Anche la settima edizione del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP andrà a finire nella bacheca di Marc Marquez? Il campione del mondo in carica, infatti, sulla pista di Austin sembra non avere rivali. Sette qualifiche ed altrettante pole position. Sei gare disputate, e sei gradini più alti del podio conquiStati. Tutto sembra puntare verso il suo ennesimo trionfo al Circuit of The Americas e, di conseguenza, ad altri 25 punti pesanti in ...

MotoGP – Marquez - i miglioramenti dei rivali ed il forcellone copiato alla Ducati : “lo abbiamo provato per la rigidità” : Marc Marquez analizza il nuovo forcellone e svela le sue sensazioni dopo la seconda sessione di prove libere del Gp di Austin E’ stato Maverick Vinales, ieri sera, il pilota più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Austin: lo spagnolo della Yamaha è riuscito a far meglio di Marc Marquez, re indiscusso del circuito del Texas, che ha chiuso le Fp3 al secondo posto, davanti alla M1 di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Venerdì ...

MotoGP - Meregalli soddisfatto dopo le FP1 ad Austin : “ecco cosa hanno provato Viñales e Valentino Rossi” : Interrogato sulle prestazioni nelle FP1 di Viñales e Rossi, Meregalli ha espresso le proprie sensazioni Prima sessione di prove libere positiva per la Yamaha, riuscita a piazzare Maverick Viñales al secondo posto e Valentino Rossi al quinto nelle FP1 del Gp di Austin. AFP/LaPresse Interrogato sulle prestazioni dei due piloti ai microfoni di Sky Sport MotoGp, Meregalli ha fatto la propria analisi: “abbiamo iniziato bene, siamo ...

MotoGP - GP Usa 2019 : Valentino Rossi alla prova della verità. Se la Yamaha sarà competitiva anche ad Austin… : Il Mondiale MotoGP 2019 si prepara per il fine settimana di Austin, con il Gran Premio del Texas. Si correrà sullo spettacolare Circuit of The Americas, un tracciato che unisce tratti veloci, curve lente e serie di curvoni mozzafiato. La caratteristica più importante del COTA, tuttavia, è una sola: vince sempre Marc Marquez. Non solo, lo spagnolo centra con regolarità anche la pole position e, sostanzialmente, non lascia scampo a nessuno sin dal ...

