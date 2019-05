Land Rover Discovery sport 2019 | prezzo | dimensioni e interni

Motori – Land Rover Discovery Sport 2019 : qual è la versione migliore? [INFO e PREZZO] : La nuova Land Rover Discovery Sport è oggi più efficiente, più tecnologica, più pratica, più sicura e confortevole che mai La nuova Land Rover Discovery Sport è una straordinaria evoluzione dell’originale, caratterizzata dallo stesso spirito di avventura che ha definito la famiglia Discovery negli ultimi 30 anni e senza alcun compromesso in termini di capacità. L’abitacolo a 5+2 posti, esempio di versatilità nella sua forma più ...

Land Rover Discovery Sport - la performance (anche ibrida) nel fuoristrada – FOTO : Da 30 anni a questa parte Discovery è sinonimo di avventura e libertà. La nuova nata, la Discovery Sport, si inserisce nel solco di questa tradizione, naturalmente evolvendosi rispetto all’originale. All’interno c’è ora spazio per sette passeggeri e relativi bagagli, anche perché sono ben 24 le configurazioni dei sedili possibili. In più, nell’abitacolo spiccano i sistemi di infotainment e connettività (hotspot Wi-Fi 4G) di ultima ...

Land Rover - Nuovo look per la Discovery Sport : La Land Rover presenta l'aggiornamento della Discovery Sport, già ordinabile in Italia con un prezzo di partenza di 39.000 euro. La Suv è stata evoluta dal punto di vista tecnico con l'introduzione di propulsori aggiornati, ora elettrificati, e di tecnologie pensate per la connettività, la sicurezza e la guida in fuoristrada. La carrozzeria e gli interni, infine, hanno subito alcune modifiche per allineare lo stile della Sport utility con quello ...

Land Rover festeggia i 30 anni del SUV Discovery con la versione Landmark : dettagli e prezzi [GALLERY] : Land Rover festeggia i 30 anni di Discovery con la versione Landmark, un’edizione speciale All-terrain del SUV inglese per eccellenza Questa edizione speciale è disponibile con motorizzazioni diesel o benzina che spaziano dal propulsore più efficiente e pulito al più sportivo e performante. Da trent’anni la Discovery si conferma come il SUV all-terrain per eccellenza. Non ha solo affrontato la giungla amazzonica, la natura ...

FINANZA & AUTO/ I guai di Jaguar Land Rover - una brutta notizia per Fca : Jaguar Land Rover non passa un buon periodo. Potrebbe finire nel mirino di Carlos Tavers, numero uno di Psa. Non una buona notizia per Fca

Land Rover Defender - ritorno alle origini : Per la Land Rover Defender il 2019 sarà l'anno della rinascita. Prodotta ininterrottamente per quasi settanta anni - dal 1948 al 2016 - in varie serie, ma senza mai cambiare la sua impostazione tecnica di base, la più famosa delle fuoristrada britanniche sta per tornare con una pelle completamente nuova. Un'operazione molto delicata, che si doveva già fare all'inizio del decennio ma che poi è stata rimandata per una serie di dubbi, soprattutto ...

Land Rover Defender non sarà più inglese : la Brexit continua a mietere vittime : Jaguar Land Rover segue a ruota le altre case automobilistiche. L’incertezza generata dalla Brexit ha spinto la casa a spostare la produzione di Land Rover Defender 2020 in Slovacchia Jaguar Land Rover costruirà la nuova generazione di Land Rover Defender nel suo stabilimento in Slovacchia. La struttura di Nitra, inaugurata ad ottobre del 2018, ha iniziato sfornando la Land Rover Discovery, tuttavia ci sono piani più grandi per lo ...

Guadagnare guidando - e informando - : Jaguar Land Rover presenta lo 'Smart Wallet' : In futuro un veicolo elettrico potrà dirigersi autonomamente verso una stazione di ricarica, effettuarla e pagare il relativo importo, mentre il proprietario, partecipando all'economia condivisa , ...

Land Rover Defender : il nuovo modello supera il milione di km di test e sviluppo : La flotta di prototipi della nuova Defender supera la pietra miliare di 1,2 milioni di chilometri: gli oltre 45mila test...

Land Rover Defender - l'asso nella manica sarà digitale : Conto alla rovescia per la nuova Land Rover Defender, con il debutto già fissato entro fine anno. Un momento cruciale per il marchio britannico, tra l'esigenza di rinnovare il suo modello più ...

Jaguar Land Rover - guadagnare al volante : 'In futuro un veicolo elettrico potrà dirigersi autonomamente verso una stazione di ricarica, effettuarla e pagare il relativo importo, mentre il proprietario, partecipando all'economia condivisa, ...

Land Rover Defender - Completati 1 - 2 milioni di km di collaudi : In vista del debutto previsto entro la fine dell'anno, e l'arrivo nelle concessionarie programmato nei primi mesi del 2020, la Land Rover ha diffuso nuove informazioni sul conto della Defender. Dopo le celebrazioni per i 70 anni dalla nascita della Series 1 nel 1948, l'attenzione è ora puntata sugli ultimi collaudi del nuovo modello. La Defender sarà prodotta nella fabbrica di Nitra, in Slovacchia e nel corso del 2020 sarà avviata anche la ...

Land Rover Defender 2020 : siamo agli sgoccioli - le foto mostrano ormai l’aspetto definitivo del nuovo 4X4 [GALLERY] : Pronta a tutto:i prototipi della nuova Land Rover Defender 2020 supera 1,2 milioni di chilometri di test in occasione del World Land Rover Day, il 30 aprile Land Rover festeggia infatti i 71 anni di esperienza all-terrain – dal suo debutto all’Amsterdam Motor Show del 1948 La nuova generazione di Land Rover Defender sarà presentata entro la fine dell’anno, intanto l’azienda inglese ha reso pubbliche una nuova serie ...