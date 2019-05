Don’t enlarge your penis | non funziona | e probabilmente non ne hai neanche bisogno

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) Niente più insicurezze. Mai più figuracce o partner con il broncio. Se la natura non aiuta, basta affidarsi alla medicina. Le soluzioni d’altronde sono molteplici: pompe a vuoto ed estensori penieni, iniezioni e chirurgia. Il succo non cambia: se le dimensioni del vostro pene non vi soddisfano esistono molti modi per allungarlo, o allargarlo, artificialmente. Tutti sicuri ed efficaci, se diamo retta alle pubblicità. Come spesso accade, però, la realtà è abbastanza differente. Tra truffe vere e proprie, metodi poco efficaci, effetti collaterali e rischi per la salute, alla prova dei fatti allungare l’organo sessuale maschile si rivela ben più complicato, e pericoloso, di quanto promesso. A certificarlo è una review sistematica appena pubblicata da un gruppo di ricercatori italiani e inglesi sulle pagine della rivista Sexual Medicine Reviews, basata sull’analisi di 17 ricerche pubblicate ...