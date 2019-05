23 maggio 1992 | sono passati 27 anni dalla strage di Capaci

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019)ventisettediche portò alla morte di GiovFalcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ci furono ventitrè feriti tra i quali Angelo Corvo e l'autista Giuseppe Costanza. Alle ore 18:00 del 23esplodeva una carica di tritolo sull'autostrada che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. GiovBrusca fu il mandante di quest'omicidio su ordine di due capi come Totò Riina e Bernardo Provenzano. A meno di un anno di distanzamorte di Falcone e Borsellino, si è arrivati all'arresto di Totò Riina il 15 gennaio del 1993. Non si può ridurre tutto a questo momento. Falcone ha dato un contributo fondamentale, come dimostrato dal maxiprocesso del 1986 che portò a condanne rilevanti. Non si può dimenticare la collaborazione di Falcone e Borsellino, allora poco ...

SkyTG24 : Strage di Capaci, l'attentato del 23 maggio 1992 in cui morì il giudice Falcone. FOTO - chedisagio : 23 maggio 1992 - 23 maggio 2019 Giovanni Falcone Francesca Morvillo Vito Schifani Rocco Dicillo Antonio Montinaro… - _Carabinieri_ : Giovanni #Falcone, 18 maggio 1939 – #23maggio 1992. #Carabinieri #PerNonDimenticare -