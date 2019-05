Un bus si è ribaltato su un raccordo autostradale vicino a Siena | c’è almeno un morto

Padova - l’autista ubriaco dello scuolabus ribaltato a Padova aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza : aveva precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada ma soprattutto gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Questi i precedenti, come racconta Repubblica, di Deniss Panduru, cittadino romeno 51enne che ieri era alla guida ubriaco dello scuolabus che si è rovesciato lungo la strada provinciale 21, ad Arquà Petrarca, causando il ferimento di otto ...