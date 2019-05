Real | effetto CR7 | dato spettatori più basso dal 2000

calcioefinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Madrid2018 2019 – Non c’è dubbio che la tendenza debba essere imputata a più fattori diversi tra loro, ma una cosa è certa: ilha perso. Ilè riportato da “El Mundo”, che spiega come nel 2018/2019 siano transitati al Bernabeu ben 113.759 tifosi in meno rispetto alla scorsa … L'articoloCR7:piùdalè statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

alessiodesiena : RT @RivistaUndici: La Serie A, nel frattempo, ha scoperto l'effetto-CR7: la Juventus è stata accolta in stadi più pieni. - RivistaUndici : La Serie A, nel frattempo, ha scoperto l'effetto-CR7: la Juventus è stata accolta in stadi più pieni. - meteo_real : Splendido arcobaleno su Bari dopo il temporale...che effetto! -