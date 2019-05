Mattarella saluta i ragazzi in partenza con la Nave della legalità | “Mafia sarà sconfitta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Voiassumete un compito. Imbarcandovi in questa, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio: la mafiadebellata definitivamente”. Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasioneda Civitavecchia. “Questo vostro messaggio, questo vostro impegno -ha aggiunto il Capo dello Stato- si collega ad alcune parole di Giovanni Falcone: gli uomini passano ma le idee rimangono e continueranno a camminare sulle gambe degli uomini” L'articoloincon la: “Mafiae debellata definitivamente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

