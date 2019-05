Mario Bozzoli | omicidio Testimone choc ' uno dei nipoti disse che voleva ucciderlo'

Mario Bozzoli - il procuratore : “Ucciso dai nipoti in fonderia - ma non nel forno. Il cadavere portato fuori in un sacco” : Un cadavere non esiste, ma l’omicidio dell’imprenditore Mario Bozzoli c’è stato. Il forno della ditta, a lungo al centro delle indagini, in realtà non c’entra, anche perché le dimensioni dell’impianto non sono compatibili con la distruzione di un corpo umano. Ma il delitto c’è stato e a commetterlo sono stati i nipoti della vittima, Alex e Giacomo, ora accusati di omicidio volontario premeditato e distruzione ...