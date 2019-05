Maldini : “Gattuso? Devo valutare il suo operato in modo freddo” : Paolo Maldini è il protagonista del nuovo episodio d “Linea Diletta”, il format di interviste targato DAZN condotto da Diletta Leotta che consente agli appassionati di conoscere meglio vari protagonisti del mondo dello sport. Il dirigente, da questa stagione direttore sviluppo strategico dell’area sport del Milan, ha innanzitutto parlato del suo rapporto con Rino Gattuso, […] L'articolo Maldini: “Gattuso? Devo ...

Milan - Gattuso e Bakayoko si sono chiariti alla presenza di Maldini e Leonardo : MilanO - Sembra che si siano calmate le acque tra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko , protagonisti di un brutto litigio durante Milan-Bologna . L'allenatore e il centrocampista francese si sono parlati ...

Gattuso a Casa Milan : presenti Leonardo e Maldini : MilanO - Rino Gattuso nuovamente a colloquio con la dirigenza dopo il pesante ko per 2-0 contro il Torino. Il tecnico rossonero è arrivato a Casa Milan poco dopo le 15 e ha incontrato Leonardo e ...

Milan Scaroni – Terremoto in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino. Il match dello Stadio Olimpico ha messo a serio rischio la qualificazione in Champions dei rossoneri e, adesso sarà davvero dura ottenere il quarto posto. Gattuso si è assunto le proprie responsabilità, ma a parlare adesso è stato il presidente Scaroni.

Milan : colloquio tra Gazidis - Leonardo - Maldini! La decisione su Gattuso : Si è concluso il posticipo della domenica valido per il campionato di Serie A, in campo Torino e Milan, successo per 2-0 per la squadra granata. E’ una situazione delicata in casa rossonera, la squadra rischia di mancare la qualificazione in Champions League, sarebbe un fallimento. Negli ultimi minuti è andato in scena un incontro tra Gazidis, Leonardo, Maldini, si è parlato del futuro dell’allenatore Gennaro Gattuso. La ...

Milan - Maldini e Leonardo presenti a Milanello : confronto con Gattuso e la squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia : Maldini e Leonardo presenti a Milanello nella giornata odierna: confronto con Gattuso e la squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio Situazione complicata in casa Milan. dopo i diversi passi falsi in campionato, i rossoneri si sono visti raggiungere dall’Atalanta, con Roma e Torino pericolosamente vicine. Il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League è a rischio ed ora che anche ...

Crisi Milan - confronto Leonardo-Maldini-Gattuso/ Obiettivo Champions - poi si cambia? : Crisi Milan dopo la sconfitta contro la Lazio: confronto a Milanello tra Leonardo, Maldini e Gattuso. Obiettivo Champions League, poi da giugno si cambia?

Maldini : 'La sconfitta con la Juve ci ha dato forza. Romagnoli capitano silenzioso come me - su Gattuso e Uefa...' : Il direttore sviluppo dell'area sport del Milan Paolo Maldini ha concesso una lunga intervista a Dazn , in vista della sfida con la Lazio. MILAN-LAZIO - 'Ricordo l'ultima vittoria biancoceleste, nata da un mio autogol da centrocampo.