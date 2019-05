La modalità battle royale di Call of Duty | Mobile si baserà sulle classi e avrà dei punti

Battlefield 5 : a causa dei pochi giocatori la modalità duo è stata eliminata da Firestorm : Battlefield 5 è stato pubblicato lo scorso anno ed ha ottenuto un buon successo da pubblico e critica. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata ed il titolo DICE si è aggiornato con diverse novità, prima fra tutte Firestorm, ovvero una modalità battle royale.Come riporta Gamingbolt, i giocatori hanno di recente scoperto, che la modalità Duo (una delle varianti di Firestorm) è stata eliminata dal gioco. Infatti, secondo un post pubblicato su ...

Power Rangers Battle for the Grid si aggiorna con modalità Storia e altro : In un periodo in cui Mortal Kombat 11 la fa da padrone tra i picchiaduro, Power Rangers: Battle for the Grid cerca di recuperare terreno con un aggiornamento interessante, il quale introduce nuovi contenuti, scopriamo insieme di cosa si tratta. Nuovo aggiornamento per Power Rangers Battle for the Grid Il gioco non è stato accolto a braccia aperte dalla critica, a causa della scarsità di contenuti, sia per quanto riguarda ...

Gli sviluppatori di Halo Infinite rispondono ai rumor riguardanti una modalità battle Royale : Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare delle voci secondo cui Halo Infinite avrebbe avuto al suo interno una modalità Battle Royale, simile a PUBG ed Apex Legends.Ovviamente la risposta di 343 Industries non si è fatta attendere. Come riporta Dexerto, Frank O'Connor, sviluppatore di Halo Infinite, si è preso la briga di rispondere a questi rumor.La riposta è apparsa sul popolare forum Resetera (dove tra l'altro era partito tutto quanto). Lo ...

Halo Infinite avrà una modalità battle royale? Il gioco potrebbe aprire l'E3 2019 : Nuove indiscrezioni riportano l'attenzione su Halo Infinite, e in particolare si parla di un'eventuale modalità battle royale per l'atteso titolo Microsoft.Come possiamo vedere su Resetera, le voci di corridoio vorrebbero anche la comparsa del gioco all'E3 2019, addirittura in apertura della conferenza Microsoft all'evento losangelino.A riportare queste informazioni è il giornalista di Thurrott.com Brad Sams, il quale è sempre stato considerato ...

Battlefield V : la nuova modalità restringe il campo di battaglia delle mappe : Il team di Battlefield V ha annunciato l'arrivo di una nuova modalità di gioco.DICE ha svelato una nuova modalità, chiamata Grind, che, come riportato da VG247, sarà disponibile fino al 24 aprile. Grind è una variante della modalità Conquista: al suo interno ci saranno 32 giocatori per squadra, ma il campo di battaglia sarà condensato e più ristretto.Questa configurazione presenta 3 punti di acquisizione per mappa. Le mappe disponibili in questa ...