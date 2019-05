I genitori possono usare lo sperma del figlio morto per avere un nipote con la maternità

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Èma potrà dare unai suoi. Peter Zhu era un cadetto dell’accademia militare di West Point. Aveva 21 anni quando, lo scorso febbraio, si è spento dopo un tragico incidente sugli sci. Mamma e papà di Zhu potranno però utilizzare lodelperun bambino.La Corte Suprema di New York - riporta la Cnn - ha stabilito che “idi Peter sono le persone adatte a prendere le decisioni riguardo le disposizioni sul materiale genetico del”. “Per questo - ha scritto nella sentenza il giudice John Colangelo - la Corte non porrà alcuna restrizione sul modo in cui i signori Zhu decideranno di utilizzare lodel ragazzo, incluso il suo potenziale utilizzo per scopi riproduttivi”.Idel militare,alla fine di febbraio, avevano richiesto alla Corte Suprema di ...

