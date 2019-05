Got | Sophie Turner contro i fan | La petizione manca di rispetto

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Alessandro Zoppo L’attrice, che nella serie tv ha interpretato Sansa Stark, non usa mezzi termini per bollare laonline che chiede di fare (di nuovo) l’ottava e ultima stagione Il Trono di Spade è finito e l’ultimo episodio, come i cinque precedenti, ha lasciato molti fan insoddisfatti. Tanto che è spuntata unaonline che pretende di fare (di nuovo) l’ottava e ultima stagione. Una richiesta che, l’attrice che nella serie tv ha interpretato Sansa Stark, ha bollato come assurda e ridicola. Intervistata dal New York Times,non ha usato mezzi termini. “Credo che tutte le petizioni e roba del genere – ha dichiarato – siano unanza diper la troupe, il cast e gli sceneggiatori e per i registi che hanno lavorato senza sosta per dieci anni a questo show, undici mesi soltanto per l’ultima stagione. Abbiamo fatto qualcosa come ...

