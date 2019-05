Francesca Piccinini come Valentino Rossi | “mi sento dare della vecchia da 10 anni! Quando

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019), il settimo trionfo in Champions League ed il futuro lontano dalla pallavolo: la sinceritàschiacciatrice italianaricorda in qualche modo: la bella pallavolista italiana, nonostante l’età non ha intenzione di ritirarsi. A 40 anni suonati,riesce ancora ad essere competitiva e a portare a casa soddisfazioni incredibili. Sesta ancora lottando per ritrovare la vittoria e per conquistare il tanto ambito 10° titolo Mondiale,non ha mai smesso di trionfare, alzando quest’anno la coppasua settima Champions League. FILIPPO RUBIN Un traguardo fantastico per la schiacciatrice dell’Igor, pronta a mettersi in gioco in un campo a lei poco conosciuto: “venerdì sera sarò ospite di Milly Carlucci nella prima semifinale di Ballando con le stelle, ma ...

