Ferrara | ' Se c' è spazio per tornare alla Juve | Conte ci va'

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Questi sono giorni davvero caldi in casantus visto che la dirigenzantina sta cercando un sostituto di Massimiliano Allegri. Le notizie sul nuovo tecnico dei Campioni d'Italia continuano a rincorrersi e i nomi al vaglio sono moltissimi. Lavaluta i sogni Pep Guardiola e Jurgen Klopp, poi c'è la suggestione Pochettino passando per Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Antonio. Quest'ultimo però sembrerebbe ad un passo dall'Inter, ma Ciro, ex compagno del tecnico salentino, non esclude che ci possa essere una clamorosa sorpresa. L'ex difensorentino ha parlato a Tiki Taka proprio del futuro disottolineando che se dovesse arrivare la chiamata dei Campioni d'Italia l'ex Ct dell'Italia non potrebbe dire di no. Dunque il mistero sull'allenatore dellasi infittisce e probabilmente i tifosi bianconeri dovranno pazientare un po'.parla diCiro ...

