Dl Sicurezza bis | salta il cdm Giorgetti | “Governo? Senza affiatamento non si va

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il consiglio dei ministri per approvare il decretobis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “non si va avanti”, ha detto. Intanto a pranzo si sono visti il premier Giuseppe Conte e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Come scritto dal Fatto Quotidiano in edicola, i 5 stelle hanno fin da subito parlato dei “dubbi del Colle” sul dlbis e il presidente della Repubblica, seppur confermando le sue perplessità sulla costituzionalità del decreto, non ha apprezzato il fatto di essere stato usato nello scontro politico tra le ...

matteosalvinimi : E qualcuno non vuole il Decreto Sicurezza Bis che inasprisce le pene per chi aggredisce le Forze dell'Ordine? E qua… - matteosalvinimi : Decreto sicurezza bis per combattere camorristi, spacciatori e scafisti, un fondo per difendere gli anziani truffat… - matteosalvinimi : #Salvini: il Decreto Sicurezza Bis non serve a Salvini, serve agli italiani, aiuta Polizia e Carabinieri, combatte… -