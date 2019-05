E' arrivata la polizia! La ciociara Alessia Macari litiga col marito la prima notte di nozze (Di mercoledì 22 maggio 2019) Alessia Macari e Oliver Kragl pare abbiano trascorso una prima notte di nozze fatta di insulti e liti... lei avrebbe chiamato la polizia, ma la notizia che ha fatto il giro della rete è stata smentita dalla showgirl. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, terminati i festeggiamenti, la ex vincitrice del Grande Fratello VIP e il calciatore del Foggia avrebbero trascorso ore molto concitate tanto da richiedere l'intervento della Polizia.



L'intervento della Polizia sembra sia riuscito a ristabilire la pace fra coniugi, ma la notizia ha fatto immediatamente il giro della rete e Alessia Macari si è infuriata. Attraverso delle Instagram story, infatti, la moglie di Oliver Kragl ha commentato il gossip annunciando di voler procedere per vie legali: "Quante cazzate leggo in giro, darò tutto in mano al mio avvocato".



