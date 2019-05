meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019)andha annunciato i vincitori del premio “best in class awards“, con una cerimonia ufficiale organizzata nel corso della sua 5° Conferenza dei. I quattro vincitori, Mercury Systems, Airgrup S.L., All System e Kappa Optronics, sono stati selezionati dall’intera supply chain dell’azienda, che conta oltre 10.000. Il premio “Best Performance” nella categoria Equipment & Systems è stato assegnato a Mercury Systems, per aver raggiunto un punteggio del 100% in termini di qualità, puntualità e reattività complessiva, supportando nello specifico il C295. Airgrup S.L. ha ricevuto il premio “Best Performance” nella categoria Structure & Materials per il suo eccellente livello di servizio e l’eccezionale approccio al cliente. La società ha dato anche un contributo decisivo nei nuovi sviluppi dei programmi di aeromobili ...

ttapr : Airbus premia i migliori fornitori di Defence and Space -