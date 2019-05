4A Games e THQ Nordic collaborano a un gioco AAA non ancora annunciato

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nel corso degli anni 4Aha dimostrato di essere una software house di sicuro talento e a quanto pare THQnon vuole perdere l'occasione di stringere una partnership con il team ucraino che nel corso di questi anni è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie di Metro.Come segnalato da Gematsu, le due compagnie hanno confermato di aver stretto un accordo per lo sviluppo di un "progetto AAA nonrivelato". Attualmente non sappiamo se si tratterà di un titolo legato in qualche modo a Metro Exodus o se la software house cercherà una strada diversa dopo tre giochi ambientati nell'universo ideato dallo scrittore Dmitry Glukhovsky.Ciò che sappiamo con certezza è il fatto che questo è solo uno dei tanti progetti portati avanti da THQe dai suoi partner.Leggi altro...

