Vibratore e kit di depilazione alle vincitrice del torneo di squash | scoppia un putiferio

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Pina Francone La vicenda in Spagna, dove c'è grande polemica per il fatto che le prime classificate del campionato didel Principato delle Asturie sono state premiate con due kit per la, un esfoliante elettrico e unVincere undie ricevere in premio un kit di, un esfoliante e pure un. Strano, ma vero. Ed è quanto successoprime classificate del campionato didel Principato delle Asturie. Una scelta, quella dell'organizzazione, che ha alzato il polverone della polemica, (ri)accendendo il comunque mai spento dibattito sul sessismo nel mondo dello sport. È successo che durante la premiazione a Las Vegas insieme ai colleghi uomini – che si sono visti consegnare, però, premi normali – le quattro eccellenze, esterrefatte, hanno deciso di non accettare gli strambi premi, denunciando il tutto alla ...

BorniaStefano : Non capisco il clamore..... Sempre di un premio si tratta!! ?? #GiocatriciIngrate @ilsecoloxix @Dio - Gazzetta_it : #spagna, torneo di #squash: il premio per le vincitrici? Kit di depilazione e... un vibratore. leggi qui -