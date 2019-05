Terremoto in Puglia, l’esperto dell’Ingv: “Scossa di 3.9 profonda, non si escludono repliche” (Di martedì 21 maggio 2019) Pasquale De Gori, funzionario dell'Ingv, ricercatore e sismologo, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it cosa è successo oggi in Puglia, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 nella zona di Barletta, avvertito anche a Bari e fino in Campania: "La Puglia è regione sismica. La scossa è avvenuta a una certa profondità, il che significa che sono difficili, ma non impossibili, delle repliche".



