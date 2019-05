Shoah,Mattarella: memoria per il futuro

RaiNews : #Shoah, il presidente della Repubblica in visita al Binario 21 a #Milano - MediasetTgcom24 : Shoah, Mattarella: 'Dovere della memoria è la base per il futuro' #mattarella - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: #Shoah, il presidente della Repubblica in visita al Binario 21 a #Milano -

"Per quanto si sia letto e visto, ogni momento di questo genere è fortemente coinvolgente e impressionante. L'abisso del male è inimmaginabile e il dovere dellaè la base per il, per la convivenza del". Cosìdurante la sua visita alle dellaa Milano. Il Presidente si è soffermato sui luoghi più significativi delle - il muro dell'indifferenza, le stanze delle testimonianze, il muro dei nomi e le lapidi dei convogli, ed è anche salito sui vagoni merci,convogli dei deportati(Di martedì 21 maggio 2019)