Pallanuoto | Tabellone Final Six Scudetto 2019 | tutti gli incroci e gli accoppiamenti

(Di martedì 21 maggio 2019) Andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 maggio a Trieste laSix della Serie A1 di: non ci saranno i playout dato che Catania e Bogliasco sono retrocesse al termine della stagione regolare. Il Brescia ha chiuso in testa la regular season ed è già in semie, dove attende la vincitrice della sfida tra Posillipo ed Ortigia, mentre dall’altra parte della Pro Recco, seconda classificata, attende la vincitrice del match tra Sport Management e Roma. Non vi sarà lae 5° e 6° posto: sarà classificata quinta, ed avrà accesso alle Coppe Europee, la squadra meglio piazzata in stagione tra le due perdenti ai quarti.Six – 23/26 maggio Trieste Quarti die / Giovedì 23 maggio QF1 18:00 3^ SPORT MANAGEMENT-6^ ROMA NUOTO in diretta su Rai Web QF2 19:15 4^ CN POSILLIPO-5^ CC ORTIGIA in diretta su Rai Web NB. Il quinto posto, ultimo ...