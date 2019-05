Palermo | pen drive esplosa in Procura a Trapani | polizia arresta un uomo

Prof sospesa a Palermo - una scuola di Torino : "Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti" : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti".

Palermo - i politici contro la sospensione dell’insegnante : «L’intelligenza spaventa» : La sospensione temporanea dell’insegnante palermitana Rosa Maria Dell’Aria, che secondo l’Ufficio scolastico non avrebbe vigilato sugli alunni, che in un video scolastico hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza, ha scatenato l’indignazione di diverse parti politiche. Tutte concordi nel ritenere che la misura non fa che penalizzare il pensiero critico degli studenti e punire senza motivo una professoressa che ha fatto bene il suo ...

Prof sospesa a Palermo : mai fatto politica - ragazzi liberi di pensare : Prof sospesa a Palermo: mai fatto politica, ragazzi liberi di pensare La Professoressa è stata sospesa per due settimane per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni in cui il decreto sicurezza viene accostato alle leggi razziali. “Mi sento ferita”, dice oggi, mentre scoppia la polemica ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Caos Palermo - rigettata la richiesta di sospensiva sulla disputa dei playoff : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C, il futuro è adesso sempre più incerto ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Nel frattempo come apprende l’Ansa è stata rigettata dalla Corta d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B avanzata nelle ultime ore dal Palermo proprio dopo la retrocessione del club ...

Palermo in C - rigettata richiesta sospensiva play off : E' stata rigettata dalla corte d'Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in C decisa dal tribunale federale. Lo apprende l'Ansa.

Scuola : Cisl Palermo - 'bloccate all'Inps 133 domande di pensionamento' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Bloccate all'Inps 133 pratiche di pensionamento di docenti palermitani. A lanciare l'allarme è la Cisl Scuola Palermo Trapani con il segretario generale Vito Cassata. "Da dicembre diversi docenti che hanno presentato domanda di pensionamento nella piattaforma specifica

Palermo - Albanese : «Il Consiglio Figc sospenda i playoff di B» : «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi». Lo ha dichiarato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, commentando la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B di far partire i playoff […] L'articolo Palermo, Albanese: «Il Consiglio Figc sospenda i playoff ...

Palermo - Albanese : «Ci aspettiamo il Consiglio Figc sospenda i playoff di B» : «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi». Lo ha dichiarato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, commentando la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B di far partire i playoff […] L'articolo Palermo, Albanese: «Ci aspettiamo il Consiglio Figc ...

Palermo - il presidente Albanese : “ci aspettiamo la sospensione dei playoff” : “Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play-off. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, dopo la decisione di retrocedere in Serie B i rosanero e confermare la data dei playoff. “Su questo abbiamo detto tanto, stiamo ...

Il Palermo retrocesso in Serie C : penalizzata la Città : Il sindaco Leoluca Orlando rappresenta l’amarezza di Palermo dopo la decisione di retrocedere la squadra in Serie C. “Una decisione

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di retrocessione : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...

Palermo : Rossi - pensiamo solo al campo : ANSA, - Palermo, 10 MAG - "Da quando sono arrivato, io e giocatori stiamo cercando di pensare solamente al campo e alla partita che si deve giocare. Tutto il resto non fa parte del mio compito". Lo ha ...

Palermo - agguato in stile Cosa nostra per uccidere il commercialista cugino del pentito : Un'esecuzione in perfetto stile mafioso. Antonio Di Liberto non doveva sopravvivere all'agguato scattato ieri mattina, poco dopo le 9, in via Umbria a Belmonte Mezzagno. Non era un avvertimento per il ...