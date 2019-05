Lethal Weapon 3 | la nuova stagione della serie nata dalla saga di Arma Letale

Lethal Weapon - la terza stagione in prima tv su Italia 1 dal 22 maggio : Lethal Weapon, la terza stagione dal 22 maggio su Italia 1 con tre episodi a settimana.La serie Lethal Weapon sarà stata cancellata da FOX durante gli ufronts, ma in Italia continua a vivere visto che arriverà la terza stagione ancora inedita. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio su Italia 1, alle 21:20 circa.Per chi segue un po’ gli eventi della serialità statunitense saprà che dalla terza stagione ci sarà un nuovo protagonista ...

Lethal Weapon 3 sbarca su Italia1 al mercoledì : l’ultima stagione della serie in onda con 3 episodi a settimana : Saranno sei settimane intense quelle in arrivo su Italia1 dove, al mercoledì sera, prenderà posto Lethal Weapon 3. La sfortunata serie ispirata all'omonima saga cinematografica ha chiuso i battenti negli Usa proprio con questi ultimi episodi nelle scorse settimane e anche se in molti hanno creduto fino alla fine in un rinnovo, così non è stato. Murtaugh tornerà a prendere le redini delle indagini dopo il finale della seconda stagione e le novità ...

Lethal Weapon 4 non ci sarà : la sfortunata serie accantonata tra liti - diabete e polemiche : E alla fine Lethal Weapoon 4 non ci sarà. Pesa come un macigno la decisione Fox di non rinnovare la serie ispirata all'omonima saga cinematografica ma sembra l'unica cosa giusta da fare per liberarsi di uno show che, diciamola tutta, è nato davvero sotto una cattiva stella. Questa volta non è colpa del pubblico, degli ascolti o di coloro che preferisco vedere perire la propria serie tv perché ama darsi allo streaming illegale, la colpa è dei ...