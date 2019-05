La Juve sarebbe pronta a lavorare ad alcune cessioni | tra queste quella di Pjanic

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Inzaghi e Sarri sarebbero in pole per la panchina della Juve - ma spunta anche Mihajlovic : Il tormentone sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juve, è terminato con un doloroso divorzio, ora per giorni impazzerà il toto allenatori. La dirigenza della Continassa avendo capito da tempo che l'era Allegri era ormai ai titoli di coda, ha iniziato a sondare il terreno per parecchi profili sia italiani che esteri, ma al momento non è dato sapere chi erediterà il trono dell'ex Milan. I più quotati Tra i tecnici italiani piace ...

Corriere della Sera : Sarri alla Juve - vincere e divertire sarebbe la mossa di Agnelli : Il Corriere della Sera relega in secondo piano il problema della panchina della Juventus nel dopo Allegri, ma da delle certezze. Sono fuori dalle candidature Dechamps e Zidane, mentre guadagna posizioni Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha ancora la finale di Europa League da portare a termine con il Chelsea e non intende esporsi prima, ma è chiaro che i rapporti con la società inglese non sono idilliaci da tempo e neanche il pubblico lo ha ...

Calciomercato Juventus : Chiesa sarebbe un obiettivo a prescindere dal nuovo allenatore : Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved. Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di ...

Juventus - prende quota l'ipotesi Sarri e De Laurentiis : «Sarebbe divertente» : Sarri-Juventus, dov?è la verità? Le voci di un avvicinamento insistono e a commentare l?incredibile affare di mercato ci ha pensato anche Aurelio De Laurentiis.«Non mi...

Sky – ADL : “Sarri alla Juventus sarebbe divertente” : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del cambio di allenatore in casa Juventus : Allegri? ” Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Rafa Benitez”. Sarri alla Juventus? “Non mi stupirebbe di certo… dopo quello che è successo con ...

Rivoluzione Barcellona : la Juve sarebbe interessata ad alcuni giocatori - tra questi Rakitc : In attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore che sostituirà l'esonerato Massimiliano Allegri, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di fiutare qualche opportunità che possa in qualche modo incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ovvio che gran parte delle trattative passeranno anche dalla scelta del nuovo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione, ma arrivano comunque alcune indiscrezioni in ...

Juventus : Deschamps sarebbe in pole - Inzaghi e Sarri le alternative : Il prossimo allenatore della Juventus potrebbe davvero essere Didier Deschamps, lo scrivono in molti e per qualcuno è addirittura il favorito numero uno, attenzione però a Simone Inzaghi e a Maurizio Sarri, nomi caldi ormai da qualche giorno. Il francese, ex di turno e campione del mondo in carica con la sua Francia, è uno dei pochi nomi che vengono scritti su tutte le prime pagine dei giornali sportivi di oggi. Ha esperienza, sa che cosa è la ...

Palmeri : ‘Se si realizzasse il Sarrismo alla Juventus - davvero nulla sarebbe improbabile’ : In casa Juventus oggi finalmente si è fatta chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Di questo evento e dei possibili sostituti ha parlato Tancredi Palmeri sul sito dell’agenzia di scommesse Snai. I possibili sostituti di Allegri Dopo settimane di tira e molla e i primi due incontri, il terzo (i cui protagonisti sono stati Agnelli, Paratici, Nedved e lo stesso tecnico) è ...

Juve - deciso l'addio di Allegri : tra i possibili sostituti ci sarebbe Simone Inzaghi : La Juventus ha annunciato che Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della squadra bianconera. Dunque adesso saranno ore caldissime per capire chi sarà il suo sostituto. Evidentemente la società e il tecnico livornese non hanno trovato l'intesa sui piani futuri. Domani il presidente Andrea Agnelli sarà in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri e dopo le ore 14 di sabato probabilmente riveleranno le ragioni di questa ...

Juventus - Bernardeschi si sarebbe guadagnato la conferma con o senza Allegri : Queste sono ore davvero calde in casa Juventus. Infatti, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza bianconera sta mettendo giù i programmi per la prossima stagione. Il Presidente della Juve in particolare è alle prese con il nodo allenatore e da mercoledì sta incontrando con costanza Massimiliano Allegri. Il primo summit è avvenuto due giorni fa e ieri pomeriggio è andato in scena il secondo appuntamento in poche ore. Questo summit non ha ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve sarebbe la prima scelta di Kroos : Rivoluzione di mercato. Potrebbe essere questo lo slogan ideale da affidare per il mercato estivo al Real Madrid, che dopo una Champions League deludente e il terzo posto nella Liga, sarebbe pronto a rivoluzionare una rosa di giocatori vincenti ma che necessariamente potrebbero avere l'idea di ricercare nuovi stimoli in altre squadre, dopo aver vinto tanto con la società spagnola. Il ritorno di Zidane è motivato proprio da questo, rifondare la ...

Dalla Spagna : Isco sarebbe sul mercato e la Juve potrebbe fare il colpo : Il prossimo calciomercato potrebbe essere molto interessante a livello europeo: alcuni top club sarebbero pronti a rifondare la rosa, 'delusi' dall'andamento di questa stagione. Real Madrid, Paris Saint Germain e la Juventus sono solo alcuni dei club che potrebbero cambiare molto in estate: proprio la società spagnola sarebbe pronta ad investire in maniera massiccia, ma necessariamente dovrà pure alleggerire la rosa, cedendo anche alcuni pezzi ...

Dybala : Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate - la Juve aspetta le offerte : Paulo Dybala si starebbe allontanando dalla Juventus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci sarebbero Bayern Monaco e Atletico Madrid. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e ...