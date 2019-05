La curva nord saluta De Rossi

Lazio-Bologna - la curva nord biancoceleste omaggia De Rossi : bello il gesto per il capitano della Roma : I tifosi della Lazio hanno voluto omaggiare Daniele De Rossi, che lascerà la Roma alla fine di questa stagione per volere del club giallorosso Un gesto che vale molto, uno striscione particolare indirizzato ad un giocatore che incarna il club da sempre odiato. I tifosi della Lazio hanno però deciso di mettere per qualche minuto da parte la rivalità, dedicando uno striscione durante il match con il Bologna a Daniele De Rossi, che lascerà la ...

La curva nord interista è recidiva : ancora cori anti-Napoli : Gli ultras interisti non mollano. A nulla è servita la campagna antirazzista avviata lodevolmente dalla società. Dopo essere finiti nelle cronache per la partita ‘bollente’ contro il Napoli, il 26 dicembre scorso, con l’agguato ai tifosi napoletani, la morte di un interista e i cori contro Koulibaly che hanno portato alla chiusura di San Siro per due giornate più una senza la Curva Nord lo hanno rifatto. La Gazzetta dello Sport ...

Inter - ghiotta occasione contro il Chievo. La curva nord : “La squadra si dia una svegliata!” : contro il Chievo, la ghiotta occasione per chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter si prepara al monday night contro i veneti. La Curva Nord nerazzurra torna a farsi sentire, ma questa volta non parla solo di Icardi. Discorso generale alla squadra e a Spalletti. “Adesso però – recita il comunicato su Facebook – la squadra si dia una svegliata. A buon intenditor. Mancano tre gare per ...

Inter - la curva nord ancora contro Icardi : “ribadiamo la presa di posizione - ci dispiace per i disguidi con San Siro” : Mauro Icardi e la Curva Nord non si amano di certo, il tifo dell’Inter sta vivendo un momento delicatissimo: il comunicato degli ultras Inter, niente pace tra Mauro Icardi e la Curva Nord. Con un comunicato gli ultras nerazzurri hanno voluto ribadire la propria posizione in vista del rush finale di campionato che potrebbe valere la Champions League alla squadra di Spalletti. “Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in ...

Inter – Il comunicato della curva Nord : La Curva Nord in attesa della sfida di lunedì sera contro il Chievo lancia un chiaro messaggio alla squadra.Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in Champions League, 9 punti per finire la stagione nel migliore dei modi. È stato un anno calcisticamente travagliato tra cambi dirigenziali, punte spuntate e stelle offuscate.Il ritorno nella Coppa Regina, vissuto in maniera altalenante tra l’illusione e la libidine iniziale e ...

Stadio Atalanta - iniziata la demolizione della curva nord. VIDEO : Sono ufficialmente cominciati i lavori di riqualificazione dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia. In casa Atalanta si guarda al futuro: la società del presidente Percassi ha acquistato lo Stadio di ...

Atalanta - via a demolizione curva Nord : ANSA, - BERGAMO, 6 MAG - Una passerella verso la gru con le note di "We will rock you" dei Queen sullo sfondo, poi la prima "pinzata" alla curva Nord, in demolizione da qui ai prossimi 4 giorni per ...

Atalanta - partita ufficialmente la demolizione della curva Nord. Percassi : “Serata speciale” : E’ stato dato il via alla demolizione della Curva Nord dell’Atalanta. Questo pomeriggio, il presidente Antonio Percassi ha compiuto il primo atto simbolico della ricostruzione dello stadio bergamasco davanti a 2000 tifosi nerazzurri. Sulle note di “We will rock you” dei Queen, la gru ha cominciato ad abbattere il settore dell’Atleti Azzurri d’Italia e lo farà per quattro giorni, prima che si inizi la ...

Icardi - nuovo attacco da parte della curva nord - : Il comunicato prosegue prendendo come spunto la riflessione de 'La Gazzetta dello Sport', che nell'edizione di sabato ha analizzato le foto di Icardi ricorrendo all'intervento di un psicologo: '...

La curva nord attacca ancora Mauro Icardi - altro messaggio eloquente della tifoseria : Prosegue il testa a testa tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi. Una parte di supporter nerazzurri continua ad andare contro il proprio ex capitano, posizione ormai presa sin dal suo reintegro in squadra. Già diversi i comunicati con cui i tifosi si schieravano contro l’attaccante argentino. Ora, in vista della sfida di stasera in casa dell’Udinese, la Curva Nord rincara la dose. Ecco il messaggio pubblicato sulla ...

Inter - curva nord contro Icardi : 'Non può essere il nostro futuro' : 'Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. È lesivo per il gruppo'. La curva Nord dell'Inter attacca ancora Mauro Icardi, con un nuovo ...

Finale Coppa Italia - Canigiani : «Esauriti i tagliandi per la curva Nord» : ROMA - ' Sono esauriti i tagliandi per assistere alla Finale di Coppa Italia dalla Curva Nord, in totale sono stati venduti 20.000 biglietti. Ci sono posti liberi in Distinti ed ampia disponibilità in ...

Calcio : dopo i cori razzisti di Milan-Lazio curva nord biancoceleste fermata per un turno - ma con la condizionale : La squalifica c’è, anzi no. Questo il verdetto del Giudice Sportivo dopo aver esaminato le immagini relative ai cori razzisti contro Kessie e Bakayoko in Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La curva Nord biancoceleste è stata fermata per un turno, ma con la condizionale: in pratica, per i prossimi turni di campionato non dovranno essere udite, dal settore identificabile con la Nord, frasi a sfondo razziale, pena la chiusura ...