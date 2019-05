agi

(Di martedì 21 maggio 2019) È' di due, tre intossicati ricoverati in gravi condizioni e altri 16 in modo lieve il bilancio di un incendio appiccato nella notte neldella polizia municipale di Mirandola. Il rogo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Modena, sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e 40 da uno straniero che si voleva vendicare per essere stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della municipale. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Testimoni riferiscono anche di un'esplosione. Il denso fumo dell'incendio, alimentato dalla carta presente negli uffici, si è propagato verso l'alto alle abitazioni. Le vittime sono abitanti dello stabile che sono stati sorpresi nel sonno.

AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Italia: Incendiato comando dei vigili nel Modenese, due morti - Riccardo_Bett : Incendiato comando dei vigili nel Modenese, due morti - boettoisabella1 : RT @Agenzia_Italia: Incendiato comando dei vigili nel Modenese, due morti -