Emery | retroscena su Mbappé | “Voleva andare al Real | abbiamo dovuto convincerlo”

(Di martedì 21 maggio 2019) Uno dei migliori al mondo, al momento, forse il migliore guardando in prospettiva. Proprio per questo, Kylianè corteggiato da qualche big d’Europa. Lui che già in una big è, il Paris Saint Germain, frenato però dal fallimento Champions, che i francesi non riescono a vincere nonostante le tante stelle presenti in squadra. E così, il giovane attaccante ex Monaco ha rischiato anche di andar via dalla capitale d’oltralpe, come rivela il suo ex allenatore Unai: “Quando ero ancora sulla panchina del PSG – dice il tecnico dell’Arsenal a ‘El Larguero’ su Cadena Ser –convincere Mbappè e il padre a rimanere. Kylian volevaalMadrid, ma aveva anche un’opzione con il Barcellona. Non gli interessava però, voleva solo il. Poi siamo riusciti a convincerlo, lotrattenuto aumentando ...

