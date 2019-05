CorSera | il Ronaldometro per il post Allegri

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Su cosa si basa la scelta del nuovo allenatore della Juventus? Sul gradimento e le simpatie di Cristiano Ronaldo che, come sottolinea giustamente questa mattina Alessandro de Calò sulla Gazzetta dello Sport, ha un fatturato annuo che supera i 100 milioni e vale un quarto di quello bianconero. “Ronaldo è un’azienda, che ha bisogno di essere alimentata da gol, trionfi e visibilità. L’interesse comune è conquistare la Champions. E per arrivare al top assieme, la Juve deve mettere CR7 nelle condizioni di rendere al massimo. Lo svincolo è inevitabile”. Per valutare le inclinazioni di Ronaldo verso i nomi accostati alla panchina bianconera viene in aiuto ilche oggi Paolo Tomaselli propone sul Corriere della Sera. Il preferito del calciatore portoghese – dopo Ferguson – sarebbe Carlo Ancelotti, con il quale ha vinto la Decima e che ha rappresentato, per ...