Corsa Champions League | Arrigo Sacchi | “l’Atalanta merita la qualificazione | il problema

Corsa Champions - 4 squadre per due posti : ultima giornata da brividi : La Corsa Champions così come quella salvezza si deciderà all’ultimo respiro: 38^ giornata da brividi con 4 squadre in lotta per due posti. Mai negli ultimi anni è stato tutto così aperto. Finale thrilling per Atalanta, Inter, Milan e Roma, con due di queste che andranno ai gironi di Champions League e due che invece verranno relegate all’Europa League. Tutto può ancora succedere, persino 4 squadre a 66 punti. In tutto questo, ...

Calcio - Serie A 2019 : Allegri saluta con un pari - si infiamma la Corsa alla Champions League : Si sono disputate le ultime tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 18.00 il Milan ha superato per 2-0 il Frosinone, mentre alle ore 20.30 Juventus ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match che ha segnato il saluto di Allegri all’Allianz Stadium, mentre il Napoli ha battuto per 4-1 l’Inter riaprendo la corsa alla Champions League. MILAN-FROSINONE 2-0 Resiste un tempo la compagine ciociara, poi ...

Milan-Frosinone 2-0 - Piatek e Suso segnano : i rossoneri restano in Corsa Champions : Brivido sullo 0-0: Donnarumma para un rigore a Ciano. Poi la deviazione vincente del polacco e la punizione capolavoro dello spagnolo, il sogno europeo continua

Golf – PGA Championship : Koepka continua la Corsa in testa - Francesco Molinari 39° : PGA Championship: Brooks Koepka ipoteca il titolo, Francesco Molinari 39°. Il campione in carica, con sette colpi di vantaggio, punta al bis e al trono mondiale Brooks Koepka ha rallentato con un 70 (par), ma ha continuato la sua corsa di testa nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, ...

Corsa Champions. Il pari di Reggio Emilia cancella le speranze della Roma : A questo punto serve davvero un miracolo. Il paReggio di Reggio Emilia infatti cancella le speranze della Roma di agganciare

Allegri arbitro della Corsa Champions League : Dopo la trasferta sul campo della Roma (sconfitta 2-0) è l’Atalanta a chiedere punti alla Juventus di Allegri, divenuta arbitro

Corsa Champions ed Europa League - due giornate di fuoco con “l’incognita” Coppa Italia : Il piazzamento in Champions ed Europa League va sudato, ne sanno qualcosa le squadre che in queste ultime due giornate si giocheranno il tutto per tutto La Corsa Champions ed Europa League si fa sempre più ingarbugliata, nonostante manchino solo due giornate al termine della Serie A. Nell’analisi di quanto può accadere in queste ultime due giornate, partiamo dalla Corsa Champions che potrebbe ancora riservare sorprese importanti. ...

Florenzi e Dzeko in gol. La Roma stende la Juve : la Corsa Champions è viva : Tre punti che valgono oro e un sogno Champions ancora vivo. La Roma batte la Juventus 2-0 all'Olimpico dopo una gara sofferta e sfruttando nel finale i gol di Florenzi e Dzeko. I bianconeri non meritano la sconfitta, ma dopo un ottimo primo tempo (e un super Mirante) calano nel finale e vengono punt

Colpaccio Roma : Juventus sconfitta e Corsa Champions apertissima : Champions League ancora possibile per la Roma, il futuro dipenderà anche dalla stessa Juventus che affronterà l’Atalanta nel prossimo turno La Roma resta in corsa per la Champions League. Lo ha fatto vincendo per 2-0 una gara difficilissima, nella quale ha spesso sofferto nel primo tempo contro la Juventus, ma gli uomini di Ranieri sono stati abili ad assorbire i colpi ed a ripartire sino a far male alla retroguardia bianconera a dir ...

RinCorsa alla Champions : il Milan di Gattuso non molla : Emozioni a non finire nella Rincorsa alla Champions. La lotta si fa sempre più difficile perché davanti corrono e le

Il Milan di Gattuso può solo vincere per rimanere in Corsa per la Champions : Obiettivi contrapposti: il Milan obbligato a vincere per rimanere in corsa per la Champions; la Fiorentina per salvare la dignità,

Corsa Champions - l’Atalanta ha in mano il suo destino - le altre sperano in un passo falso : l’analisi del calendario : Nelle ultime tre giornate, discorso aperto per quanto riguarda la salvezza e la Corsa Champions. Tre le squadre a caccia dell’Atalanta, attualmente quarta. La vittoria del Milan nel posticipo di ieri contro il Bologna ha tenuto vive le speranze dei rossoneri di centrare il quarto posto. Roma fermata sul pari dal Genoa; Torino che, nel finale del derby con la Juve, ha sprecato una grossa chance facendosi recuperare dal gol di ...

Il Milan batte il Bologna 2-1 - e resta in Corsa per la Champions : Ha rischiato, ha sofferto, si è fatto del male da solo, ma alla fine il Milan si è ricongiunto al quintetto in lotta per la Champions. I rossoneri hanno battuto il Bologna per 2 a 1. Dall'Inter in giù,...

Corsa Champions League - il calendario delle pretendenti : il Milan ci prova - la Juventus fa da arbitro : Con lo scudetto già deciso da tempo è la Corsa Champions League a tenere banco in questo finale di stagione in Serie A La Corsa Champions League è senz’altro la più interessante di un campionato che ha visto assegnare lo scudetto alla Juventus davvero troppo presto. Se in vetta è mancata la bagarre, non si può dire lo stesso per quanto concerne il quarto posto, con diverse squadre che sino all’ultima giornata lotteranno per ...