Chi è Matt Cardle, l’ex di Meghan Markle e star dei reality

L’incontro non andò bene e poco dopo Matt decise di interrompere la frequentazione con Meghan, dopo aver conosciuto la sua futura moglie. Secondo quanto rivelato dal tabloid, il cantante avrebbe confidato agli amici che la Markle all’epoca sembrava in cerca di un “uomo britannico”, ipotesi confermata anche dalla giornalista Katie Hind. “Le ho chiesto come fossero gli uomini americani, ma non sembrava così entusiasta di loro. Cercava proprio un inglese” ha svelato.



Meghan non prese bene il rifiuto di Matt, che la lasciò il giorno dopo il loro incontro. Di lì a poco però, grazie ad un’amica comune, avrebbe conosciuto il Principe Harry. Il resto è storia: un matrimonio da favola, celebrano un anno fa, look, spese folli e il trasferimento a Frogmore Cottage a causa delle liti con Kate Middleton. Infine la nascita del piccolo Archie, primogenito della coppia.



Il flirt fra la Markle e la star dei talent è emerso solo oggi e rischia, ancora una volta, di mettere in imbarazzo la duchessa di Sussex. Il suo passato hollywoodiano, fra flirt, un divorzio e passi falsi, non è mai piaciuto alla Regina, che ora dovrà fare i conti con una star dei reality nella lista degli ex della moglie di Harry.

(Di martedì 21 maggio 2019) Il passato torna a bussare alla porta die questa volta ha le sembianze di, ex fidanzato edei, con cui ha vissuto un breve flirt prima di Harry.A scovarlo il Sun, secondo cui ladi Suits avrebbe avuto una breve relazione con l'attore e cantante, prima di annunciare il fidanzamento con il secondogenito di Diana. I fatti, svela una fonte, risalgono al 2015, pochi mesi prima del fatidico incontro fra l'attrice americana ed Harry. All'epocaera reduce dal divorzio con Trevor Engelson ed era volata in Inghilterra da alcuni amici per concedersi una pausa.Qui avrebbe incontrato, vincitore di X Factor UK edei. "Lui seguivadal 2015 perché pensava che fosse davvero bellissima in Suits – ha confessato una fonte al Sun -. Ma è rimasto sbalordito quando è stata lei a prendere l'iniziativa e a mettersi in contatto con lui, dicendo di essere una sua grande ammiratrice"."– ha continuato la fonte – non poteva credere che unadi Hollywood comepotesse sapere chi era, quindi era molto lusingato. Hanno iniziato a chattare online per un bel po' prima che lei gli suggerisse di incontrarsi".