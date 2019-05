Capodoglio trovato morto sulla spiaggia di Palermo GALLERY

Cucciolo di Capodoglio trovato morto sulla spiaggia di Cefalù : “Nel suo stomaco chili di plastica” : Un Cucciolo di capodoglio, di circa 6 metri e mezzo di lunghezza, è stato trovato morto sulla spiaggia di Lascari, tra Cefalù e Buonfornello, in Sicilia. Anche se non è ancora nota la causa del decesso, nel suo stomaco gli esperti hanno trovato chili di plastica, tra buste, sacchi e reti. Greenpeace: "Non possiamo certo far finta che non stia succedendo nulla".Continua a leggere

Un giovane Capodoglio spiaggiato è stato trovato venerdì a Cefalù - in Sicilia : Un giovane capodoglio di 6 anni è stato trovato morto venerdì sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha condiviso le immagini dell’animale, nel suo stomaco è stata trovata molta plastica, anche se per il momento

Porto Cervo - ritrovato un Capodoglio con 22 chili di plastica nello stomaco : Il capodoglio spiaggiato a Porto CervoIl capodoglio spiaggiato a Porto CervoIl capodoglio spiaggiato a Porto CervoIl capodoglio spiaggiato a Porto CervoIl capodoglio spiaggiato a Porto CervoDopo la balena trovata senza vita, spiaggiata, in Indonesia, vicino al parco naturale di Wakatobi, con 6 chili di plastica nello stomaco e quella morta per shock gastrico al largo delle Filippine, che in corpo ne aveva ben quaranta chili, anche in Italia è ...