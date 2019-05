Arma e Difesa chiedono di essere parti civili nel processo Cucchi

Cucchi - Arma e Difesa : "Noi parte civile" : 14.35 L'Arma dei Carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi parte civile al processo per i depistaggi nel caso della morte di Stefano Cucchi,che vede coinvolti 8 carabinieri, tra cui anche ufficiali. Sull'istanza il Gup si è riservato di decidere. Ilaria Cucchi al termine dell'udienza preliminare ha detto: "Dopo 10 anni è una giornata significativa e sono davvero emozionata per la decisione dell'Arma di ...

Sindacati forza Armate - Lega vota contro provvedimento M5s : maggioranza va sotto in commissione Difesa alla Camera : Il Movimento 5 Stelle vota in un modo, la Lega di Salvini in un altro. Risultato: la maggioranza va sotto e l’opposizione grida alla crisi di governo. È quanto accaduto in commissione Difesa alla Camera, dove si è votato sulla richiesta di accantonamento dell’articolo 10 del provvedimento di libertà sindacale delle forze armate. “Le frizioni tra Salvini e il ministro Trenta cominciano ad avere concrete ripercussioni parlamentari. La ...

Il M5s prosciuga la Difesa per l'acqua : via un miliardo l'anno alle Forze Armate : Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze - si prosegue -, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge'. Insomma, con l'...

Salvini - legittima difesa e schiaffo devastante ai fenomeni di sinistra : "Se vi entra uno Armato in casa..." : Dal palco di Tivoli Matteo Salvini sbatte in faccia a Pd, sinistra e intellettuali progressisti la brutale verità sulla legittima difesa e la "percezione del pericolo" degli italiani. Quelli che, ovviamente, vivono lontano dai salottini e dalle terrazzone. "Vorrei vedere la reazione dei fenomeni di

Trasferta a PArma del Comitato Difesa Risparmiatori Carisp Cesena : Il Comitato per la Difesa dei Risparmiatori della Cassa di Risparmio di Cesena organizza un pullman martedì mattina per recarsi a Parma all'assemblea di bilancio di Credit Agricole Italia, istituto ...

Il Colle sfila l’Arma della propaganda dalla legittima difesa. Salvini - irritato - fa spallucce : Quando Matteo Salvini ha letto la lettera che il Quirinale ha inviato al Parlamento contestualmente alla firma sulla legge della legittima difesa, ha tirato un sospiro di sollievo e si è irritato. Perché, dopo averla compulsata con i suoi, da un lato ha preso atto che le parole di Sergio Mattarella non snaturano l'impianto del provvedimento. Dall'altro il Capo dello stato ha del tutto stroncato qualunque possibile tipo di ...

«Rendere più facile possedere un’Arma» : nuova mossa della Lega |Sì alla legittima difesa : Proposta di legge sottoscritta da 70 deputati: si vuole raddoppiare la potenza delle pistole che possono essere acquistate se il porto d’armi