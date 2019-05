Salvini sta con Strache | alleanza con Fpo rimane solida

Firenze - manifestante anti Salvini : “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi un manganello nell’ano” : “Tre agenti mi hanno preso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi il manganello nell’ano se non stavo ferma”. A denunciarlo su facebook, con un post sulla pagina Firenze dal basso, è una ragazza che domenica ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza a Firenze del vicepremier e leader ...

Flat tax - Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle : "Basta dire no - abbassare le tasse è la priorità" : Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Nel nuovo appuntamento di Stasera il conduttore Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Salvini invoca la Madonna e attacca il Papa. Ma il mondo cattolico non combatte abbastanza : Matteo Salvini portabandiera della Madonna pellegrina è un fenomeno che non ha senso irridere né sottovalutare. Perché, come tutta la comunicazione del vicepremier leghista e aspirante presidente del Consiglio, fa parte di un preciso disegno politico. Certo, mezzo secolo dopo le elezioni del 1948 con le madonne piangenti che invitavano a votare Democrazia Cristiana, la sua sparata in piazza del Duomo di Milano sembra fuori tempo. Invece è ...

Migranti - perché sbarcano nonostante il no di Salvini? : Aveva detto no per tutta la giornata e anche in quelle precedenti il ministro dell'Interno Matteo Salvini: i Migranti non sbarcheranno dalla Sea Watch. Invece i Migranti sono sbarcati dalla nave ferma da due giorni al largo di Lampedusa e il responsabile del Viminale lo ha saputo mentre era collegato in diretta con la trasmissione Non è L'arena su La7. La nave Sea Watch 3 è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e andrà a Licata.

Salvini - il sindacalista ‘Zorro di piazza Duomo’ : “Ci è costato 650 euro quello scherzo ma è stato come un orgasmo” : “Abbiamo pagato 650 euro quella camera d’albergo. Ci è costato caro tutto questo, ma ne è valsa la pena. I leghisti erano attapirati perché dal palco si vedeva perfettamente lo striscione, che era enorme. E’ stato come un orgasmo“. Sono le parole di Riccardo Germani, il sindacalista USB che sabato pomeriggio si è travestito da Zorro e ha srotolato uno striscione a con la scritta “Restiamo Umani” durante la ...

Rom - Corte di Strasburgo : “Italia assicuri alloggio a famiglie sgomberate a Giugliano”. Salvini irride richiesta giudici : La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha stabilito che il governo italiano “deve assicurare” un alloggio temporaneo ai 10 bambini e ai loro genitori sgomberati recentemente da un campo rom smantellato nel comune di Giugliano, nel Napoletano, senza separarli. La “misura urgente” è stata richiesta dai giudici in favore di tre cittadini bosniaci di etnia rom – e dei loro figli di età compresa tra 2 ...

Tutti pazzi per Zorro antiSalvini - il contestatore mascherato : Si è inventato di tutto e di più per protestare contro le ingiustizie o quelle che lui ritiene tali. Ha creato “azioni” di contestazione che hanno avuto un impatto mediatico fortissimo. Non ultima, geniale a detta di Tutti: lo “Zorro antiSalvini”, apparso durante il comizio di sabato del ministro dell’Interno in piazza Duomo, quando srotolando lo striscione “restiamo umani”, ha rubato tutta l’attenzione del pubblico arrivato per assistere alla ...

Meloni : "Guerra agli scafisti"Salvini - stai attento a Giorgia... : Le più grandi sconfitte elettorali che si ricordano spesso avvengono perché si commettono errori di sottovalutazione dell'avversario, magari perché troppo sicuri della propria forza.

Firenze - duemila persone protestano contro Salvini : caricate dalla polizia : Nella serata di ieri Firenze è stata teatro di tensioni molto forti. Siccome era previsto un intervento del Ministro Matteo Salvini in piazza Strozzi, nella vicinissima piazza della Repubblica si sono radunate circa duemila persone intenzionate a protestare contro il Vicepremier. Per evitare problemi, la polizia ha deciso di chiudere le vie tra le due piazze. Dopo però una serie di tentativi di circa un centinaio manifestanti di forzare il cordone della polizia, sono scattate le cariche.

Che tempo che fa - Luigi Di Maio punge Matteo Salvini : "Non si molti la testa - ho la fidanzata" : "Dico che Matteo Salvini non si deve montare la testa, abbiamo fatto solo un contratto di governo ma non sono innamorato di lui, io sono innamorato della mia fidanzata". Così a un divertito Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai1 domenica 19 maggio, il leader del M5s, Luigi Di Maio.

Firenze - protestano in duemila contro Salvini : tensione in piazza e cariche della polizia. Le immagini : Matteo Salvini è intervenuto dal palco in piazza Strozzi, a Firenze, mentre circa duemila persone si sono trovate per contestarlo in piazza della Repubblica, chiusa da transenne e forze dell'ordine. Oltre ai cori e agli striscioni contro il leader della Lega, ci sono stati momenti di tensione con la polizia. Nel video, uno dei tentativi dei manifestanti di forzare il cordone della polizia, con conseguente carica di alleggerimento.

Salvini a Firenze - scontri tra polizia e manifestanti : Editoriale di "Famiglia Cristiana": "Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a Papa Francesco, ecco il sovranismo feticista".