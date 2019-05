Magisk e Magisk Manager si aggiornano portando pochi fix ma anche una nuova interfaccia

Cosa è e come funziona Magisk Manager Download con supporto Android Q : Che Cosa è e come funziona Magisk Manager dove scaricare l'ultima versione compatibile con Android Q. Magisk 19.1 offre maggiore stabilità e sicurezza durante il root dello smartphone.

Magisk 19.1 stabile è in rilascio con il supporto per Android Q Beta 2 e altre novità : Magisk è una delle soluzioni di rooting più popolari in questo momento e lo sviluppatore ora sta rilasciando la versione stabile 19.1 che include tutte le modifiche della versione 19 Beta e supporta anche la Beta 2 di Android Q. Anche Magisk Manager è stato aggiornato alla versione 7.1.2 che aggiunge il supporto alle patch del firmware dell'AP Samsung e ottimizza il meccanismo di download dei moduli. L'articolo Magisk 19.1 stabile è in rilascio ...