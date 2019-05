Governo | Toninelli | “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte Si va avanti se c’è fiducia tra

Governo - tira aria di rimpasto : il ministro Toninelli a rischio - i cinquestelle insorgono : Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere...

Decreto sicurezza bis - i punti che dividono il Governo : dalle Ong punite a Toninelli limitato : Tensioni interne alla maggioranza non solo sugli articoli che riguardano l'immigrazione: nel mirino anche le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine durante le manifestazioni

Infrastrutture : Toninelli - '10 mln per viadotto Puleto segno impegno Governo' : Stiamo agendo con il massimo dell'impegno per ridare la normalità a un pezzo importantissimo dell'economia del Paese".

Governo - Toninelli 'Io assente ieri al consiglio dei ministri Lo seguo anche con il cellulare' : Un consiglio dei ministri decisamente agitato, quello di ieri sera. Con diversi colpi di scena: Luigi Di Maio che arriva in ritardo per partecipare a una trasmissione televisiva, Matteo Salvini che ...

Viabilità : Toninelli - 'Governo Musumeci in difficoltà' - voglio aiutarlo : Segesta (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Io non voglio assolutamente polemizzare, perché mi è stata addebitata la responsabilità di polemizzare, con l'assessore Falcone o con il Presidente Musumeci. Io sono qui per la quarta volta in dieci mesi e ci voglio tornare per tenere alta l'attenzioned del

Governo : Toninelli - 'con fiato sul collo su Anas i cantieri ripartono' : Segresta (Trapanij), 24 apr. (AdnKronos) - "Oggi finalmente inauguriamo la galleria Segesta, in direzione Trapani, e facciamo tornare alla normalità una tratta viaria molto importante. Significa che con Anas e con un ministro che costantemente visita i cantieri e fa un costruttivo fiato sul collo ad

Governo : Toninelli - 'io assenta al Cdm? Lo seguo con il cellulare...' : Segesta (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Io il Consiglio dei ministri lo seguo anche da remoto con uno strumento che si chiama telefonino...". Così il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, risponde ai giornalisti che gli chiedono come mai ieri non fosse presente a un consiglio dei ministri così

**Governo : Toninelli - 'finché restiamo nel contratto di Governo andiamo alla grande'** : Segesta (Trapani), 24 (AdnKronos) - "Finché restiamo nel contrato di governo, andiamo alla grande. Ovviamente ci sono diversità tra Lega e M5S". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando con i giornalisti al cantiere della galleria Segesta, nel trapanese.

Governo : Toninelli - 'chi sta nell'esecutivo non può avere ombre' : Segesta (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Io non parlerei di un 'caso Siri'. Esiste un Governo del cambiamento che non può avere ombre e se chi fa parte di questo Governo ha un'ombra, deve avere la possibilità di dissiparla. Come fa a levarsela di dosso occupandosi di tanti dossier del Ministero dei

Governo : Toninelli - 'Siri non può stare al Governo' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Se il Governo si chiama Governo del cambiamento, e questo è il Governo della gente, mi dispiace per Siri, ma lo dico soprattutto per lui, dico che non può stare al Governo". Così il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli parlando con i cronisti a Gela (Caltanissetta)

Toninelli : «Il Governo va avanti se si concentra sul contratto Siri si difenda da senatore» : Il ministro alle Infrastrutture: «Per Siri addebiti molto gravi, si difenda da semplice senatore». I sondaggi premiano la Lega? «Noi ai cento metri preferiamo la maratona».