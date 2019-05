Google rompe con Huawei | stop ad alcuni aggiornamenti Android sui cellulari del colosso

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’annuncio avrà conseguenze notevoli, che ancora è difficile quantificare:ha rotto con. La società americana che produce il sistema operativo- che fa funzionare la stragrande maggioranza degli smartphone nel mondo - ha fatto sapere che sospenderà le relazioni con la cinese. La decisione arriva pochi giorni dopo l’inserimento ditra le società “a rischio” per la sicurezza nazionale da parte del governo statunitense.La settimana scorsa Donald Trump ha vietato ai gruppi statunitensi gli scambi con compagnie straniere ritenute pericolose per la sicurezza nazionale, una misura che ha come obiettivo, ildelle telecomunicazioni cinese, il cui nome compare nell’elenco di società con cui è possibile negoziare solo dopo aver ottenuto il via libera dalle ...

