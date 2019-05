Firenze | manifestante anti Salvini | “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Tre agenti mipreso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra,diil manganello nell’ano se non stavo ferma”. A denunciarlo su facebook, con un post sulla paginadal basso, è una ragazza che domenica ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza adel vicepremier e leader della Lega Matteo. “Ieri 19 maggio durante una carica di ‘alleggerimento’ delle forzedi Matteosono stata presa e trascinata fuori dalla folla, dietro ai giornalisti”, si legge nella testimonianza. “Sono stata immobilizzata, identificata, sono stata rilasciata perché ‘il pezzo grosso’ ha dichiarato che non avevo fatto niente e che stavano esagerando – prosegue il racconto ...

