Conte contro Giorgetti | Gravissimo se mette in discussione la mia imparzialità

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Vorrei chiarire che il premier sin da quando è iniziata la competizione elettorale non si è mai lasciato coinvolgere, non troverete mai una mia dichiarazione a favore dell’una o dell’altra parte politica”, con queste parole Giusepperisponde a distanza a Giancarlo. Il sottosegretario leghista, in un’intervista a La Stampa, lo aveva accusato di non essere super partes. “Vedo che in questo rush finale la vis polemica e le reazioni emotive diventano più accese. Però attenzione, lo dico a tutti, quando la dialettica trascende fino are in dubbio l’imparzialità del premier la cosa non è grave ma gravissima”, ha continuato il presidente del Consiglio. La dichiarazione diarriva pochi giorni dopo la precisazione di Palazzo Chigi sulla campagna elettorale: “Il ...

