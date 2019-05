Concorrente si suicida dopo talk show | gli altri ospiti del programma | “Eravamo obbligati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un altro ospite di unodi Jeremy Kyle si suicidò quattordici anni faaver esposto in diretta tv i suoi drammi familiari. Alcuni giorni fa l’emittente britannica Itv aveva sospeso il celebre e criticatissimo Jeremy Kyleche un altro ospite, il 63enne Steve Dymond si erato nella sua casa di Portsmouth. Dymond si era sottoposto ad uno dei tanti momenti gogna del: il test di rilevazione della menzogna. L’uomo aveva inizialmente negato di aver tradito la sua partner, ma la macchina della verità aveva confermato le sue bugie. “Siamo scioccati e rattristati dalla notizia della morte di un partecipante allouna settimanala registrazione dell’episodio in cui era presente – c’è scritto nella nota ufficiale della Itv – i nostri pensieri sono con la famiglia di Steve e con i suoi amici. Non manderemo così in onda l’episodio in cui era ...

