Centinaio: Xylella da noi per colpa Ue

"Se laè arrivata in Salento è perché i confini con l'Europa non sono sicuri". Lo ha detto a Lecce il ministro dell'Agricoltura,. "La responsabilità sta in un'Europa che in alcuni Paesi come l'Italia sembra matrigna, permettendo tutto ad altri", ha proseguito. "Se in un porto come quello di Rotterdam, dove pensano di essere più civili di noi,non hanno fatto un controllo elementare come quello sullasignifica che ci sono responsabilità precise: l'Ue controlli i Paesi che rispondono a logiche mercato"(Di lunedì 20 maggio 2019)