Biscotti da inzuppare

(Di lunedì 20 maggio 2019)dadanonostate questa dicitura molto generica sono dei dolcetti che possono essere appunto consumati comeoppure danel latte ma anche nel thè, vediamo intanto cosa ci occorre per prepararne almeno un centinaio: Ingredienti 1 kg di farina tipo 00, 350 g di zucchero semolato, 6 uova medie, 200 g di latte, 30 g di bicarbonato di ammonio, 2 bustine di vanillina, 100 g di strutto o burro. Per spennellare: 1 uovo medio, zucchero semolato q.b. Vediamo ora come si preparano questi deliziosi/dolcetti: Impastate la farina con vanillina, zucchero e uova sbattute. Ammorbidite l’impasto con lo strutto. Unite anche il bicarbonato di ammonio sciolto nel latte e quando l’impasto sarà omogeneo trasferitelo poco per volta su un piano di lavoro infarinato. Formate 6 rettangoli uniformi e alti un cm, larghi 7 e lunghi 30. Posizionateli ...

